Il tribunale di Livorno assolve Beppe Grillo | non ha aggredito il giornalista di Rete 4

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Cadono le accuse portate avanti dalla procura dinon ha commesso violenza privata e lesioni nei confronti di Francesco Selvi, inviato di Paolo Del Debbio per Dritto e Rovescio, che il 7 settembre 2020 l’aveva raggiunto sulla spiaggia di Marina di Bibbona () per intervistarlo. In quell’occasione il fondatore del Movimento 5 Stelle aveva spinto ilper non rispondere alle sue domande. Per Selvi, che in seguito lo aveva denunciato,lo aveva fatto cadere da delle scale causandogli una prognosi di cinque giorni per un trauma distorsivo e una escoriazione alle ginocchia. Il comico genovese aveva in seguito pubblicato un video con le immagini riprese dalla telecamera di sorveglianza del bar in cui si trovava che rappresentavano una realtà ...