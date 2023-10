Il Torino non è più lo stesso

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) «Mi aspetto più da tutti, la squadra gioca e attacca però mi aspetto di più. Vediamo come impostare il lavoro durante la sosta con chi resta, sicuramente ci sono delle problematiche da risolvere». Con queste parole, rilasciate nel post-partita del derby della Mole, l’allenatore del, Ivan Juri?, ha certificato il momento grigio che stanno attraversando i granata. Appena nove i punti in otto giornate di campionato, con ilche si trova esattamente a metà tra la zona retrocessione e quella che garantisce una qualificazione europea, con cinque punti di distanza sia dal quinto posto che dal diciottesimo. È una piccola conferma simbolica dell’eterno limbo da cui ildi Cairo non riesce a tirarsi fuori, così come lo score impietoso nei derby contro la Juventus, che ormai da anni sembrano andare sempre allo ...