(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ilina New, dove le quotazioni perdono lo 0,69% a 88,75al barile. . 20 ottobre 2023

Ilin calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,69% a 88,75 dollari al barile. . 20 ottobre 2023

Il petrolio chiude in calo a New York a 88,75 dollari Agenzia ANSA

Il petrolio chiude in calo a New York a 86,66 dollari Agenzia ANSA

L’analisi di Scope Ratings sulle strategie delle grandi compagnie petrolifere integrate del settore oil & gas. Crescono nel complesso gli investimenti sostenibili, ma tante fanno marcia indietro per a ...Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,69% a 88,75 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...