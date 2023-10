Il Napoli tuona | il comunicato sul futuro di Osimhen dopo “le ricostruzioni forzate”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis hanno scatenato tante polemiche e il riferimento è aldell’attaccante Victor. Il numero uno azzurro ha confermato il passo indietro dell’attaccante sul fronte rinnovo,l’iniziale accordo di massima per continuare l’esperienza in azzurro. “Il mio mood è rimasto sempre lo stesso, se il suo nel frattempo si è modificato non posso farci nulla. Se da una stretta di mano arriva poi una negazione di ciò su cui si era concordato, uno si dispiace, ne prende atto, ma la vita va avanti”, le parole che non sono passate inosservate. Foto Ansa (Ufficio Stampa)IldelIl, attraverso le parole di De Laurentiis, ha puntualizzato proprio sulle parole del numero uno azzurro. “Abbiamo ...