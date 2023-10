Il mistero dell’abbandono di Heidi | “Ha lasciato la Casa subito dopo aver parlato con la madre”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Alfonso Signorini ha svelato cos’è successo lunedì scorso, quando la concorrenteBaci del Grande Fratello ha deciso di abbandonare il gioco: “è entrata in confessionale e haal telefono con suatrenta secondi ci ha detto che voleva ritirarsi, è stata categorica“. La giovane ha abbandonato il giocol’incontro con il padre, che ha duramente attaccato Massimiliano Varrese, reo a suo dire di avance troppo insistenti nei confronti della figlia. Nella nuova puntata del Gf Alfonso Signorini ha precisato cheè capitolata quando il genitore le ha detto che suastava molto male, tanto che ha deciso di lasciare lapiù spiata d’Italia in seguito ad una telefonata privata con la sua ...

...la Digos per far luce sul movente che rimane ancora un. ... a poca di stanza dal luogo'aggressione. Appena le condizioni ... un quadrante della Città ormai in totale stato die ...

“I riflessi del mondo invisibile”. Le poesie mistiche di Mahmud ... Pangea.news