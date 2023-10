Il mio compagno aiuta e supporta la sua ex moglie Non lo trovo giusto

Leggi su dilei

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sto vivendo una storia d’amore che dopo un inizio zoppicante va a gonfie vele. Conosco il mio attualedue anni fa, quando lui vive ancora con lanonostante tra i due sia in corso una crisi e non facciano più sesso da mesi. Nel giro di un anno lui la lascia per me, e si trasferisce a casa mia. Lei capisce che la cosa tra loro era finita, restano in buoni rapporti, io alla fine ho modo di incontrarla, e se capita di vederci in giro (abitiamo nella stessa città) ci salutiamo. A settembre lui va da lei nella casa al mare che laha in Toscana, per portare via le sue cose. Al ritorno mi dice che l’exsta avendo dei problemi di salute e che lui si è reso disponibile adrla (la figlia vive all’estero e il figlio se ne frega abbastanza), portandola a fare visite e terapie (non ...