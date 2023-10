Il mercato del gas fra luci e ombre | cosa ne pensano gli esperti

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopo un’estate relativamente tranquilla, tornano le preoccupazioni per la stagione invernale, con un prezzo del gas che è già volato a 50 euro per mwh dai circa 30 euro/mwh segnati durante l’estate, un livello che non si vedeva da prima della crisi energetica legata al conflitto russo-ucraino a marzo 2022. Il riacuirsi degli scontri israelo-palestinesi, infatti, ha portato le quotazioni ad un repentino rialzo, non solo quelle del gas, ma anche quelle petrolifere, prospettando un altro inverno di passione per le famiglie e le imprese, a dispetto degli elevati livelli di stoccaggio raggiunti in Europa. Masi prospetta per i mesi a venire? Il prezzo del gas resterà così volatile? E per quale motivo? Il report trimestrale di Renantis (ex Falck Renewables) prova a fare luce sulla questione. “Ileuropeo si è preparato ottimamente per l’inverno, ...