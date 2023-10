Il Mef sceglie i consulenti per cessione delle quote Mps

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il Ministero dell'economia e finanza "in relazione alle procedure dididi Mps, comunica di aver individuato Ubs e Jefferies comefinanziari e Clifford Chance come legali". ...

Il ministero dell'Economia e delle Finanze () ha comunicato di aver individuato, in relazione alle procedure di cessione di quote di Banca Monte Paschi Siena , la banca svizzera UBS e la banca statunitense Jefferies come consulenti ...

MPS, MEF sceglie UBS e Jefferies come consulenti per cessione ... LA STAMPA Finanza

Mps, il Mef sceglie gli advisor per la privatizzazione. Sono Ubs, Jefferies e Clifford Chance Milano Finanza

