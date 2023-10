Il Liverpool spaventa il Napoli | contatti con l’agente di Osimhen! Ultime

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 ottobre 2023)in contatto con l’entourage di Victor Osimhen per il clamoroso trasferimento: lesul bomber delCome riferito da Radio Kiss Kiss, ilha messo seriamente nel mirino Victor Osimhen, il cui rinnovo con iltarda ad arrivare. Primicondel giocatore nigeriano, anche se appare improbabile un assalto già a gennaio. Ma in estate, se la situazione non dovesse mutare prima, le possibilità di aprire una trattativa si alzerebbero considerevolmente.