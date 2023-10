Themarket has been stagnant since 2010 Istat released preliminary data on employment in ... Con l'arma del veto, Orbáne ottiene lo sblocco dei fondi Ue: in cambio... Dopo mesi di ...

Il Labour vince ancora. La trasformazione voluta da Starmer piace Il Foglio

La sinistra che urla non vince Corriere della Sera

I laburisti inglesi hanno il vento in poppa e soffiano due seggi ai Tory alle suppletive. Guai per il premier Sunak ...Sir Keir also came under pressure earlier this year over one of Labour’s key donors, Dale Vince, a green energy boss who has given the party £1.5 million, bankrolling Just Stop Oil, which have brought ...