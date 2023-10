Il grande discorso di Joe Biden sul difendere Israele e Ucraina

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pubblichiamo ilintegrale del presidente degli Stati Uniti Joesu. La traduzione è a cura di Daniele Angrisani Buonasera, cari amici americani. Siamo di fronte a un punto di svolta nella storia, uno di quei momenti in cui le decisioni che prendiamo oggi determineranno il futuro per i decenni a venire. È di questo che vorrei parlare con voi stasera. Questa mattina sono tornato da. Mi hanno detto che sono il primo Presidente americano a recarsi lì durante una guerra. Ho incontrato il Primo Ministro e i membri del suo governo. E soprattutto ho incontrato israeliani che hanno vissuto in prima persona l’orrore dell’attacco di Hamas del 7 ottobre. Più di milletrecento persone sono state massacrate in, tra cui almeno trentadue cittadini ...

...possiamo lasciare che una politica meschina e rabbiosa ostacoli le nostre responsabilità di... Ora, ci sono senza dubbio alcuni punti condivisibili in questo. Che le due crisi in atto ...

Clara Sánchez, il discorso all’Accademia reale spagnola: «Il tempo Il mistero più grande» Corriere della Sera

Grande Fratello, il discorso di Beatrice Luzzi su Heidi Baci: è censura ilmessaggero.it

Insomma, i retroscena sono bollenti e non ci resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello per scoprire cosa succederà. Questo discorso è davvero vergognoso non si può parlare di ...Le prime due puntate in onda sulla Rai in primavera e presentate in anteprima alla Festa di Roma Inizia con il discorso di Mussolini alla radio "l’ebraismo nemico del fascismo” pronunciato a Trieste n ...