Il generale Vannacci | “Il nemico ce l’abbiamo in casa”

Leggi su notizie

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Dopo aver fatto discutere ma anche ottenuto molto successo e attenzione, il militare parla anche della questione israelo-palestinese Torna a parlare e lo fa senza peli sulla lingua sulla questione israelo-palestinese. Tutti sono abbastanza preoccupati per quello che sta accadendo e lo è anche ilRoberto, l’autore del libro che tanto ha fatto discutere, ma qui mette in campo la sua esperienza in campo militare. “Se si tratta di valutazioni tecnico militari, non posso rispondere. Non posso entrare nel merito del mio lavoro. Non posso dare dettagli o comunque fornire delle informazioni su operazioni che riguardino attività militari o siano comunque riconducibili a tali in presenza di ostaggi, perché sono notizie assolutamente riservate. Posso fornirle una valutazione, questo sì”. Il...