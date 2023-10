Il corpo di Marta Di Nardo | la 60enne scomparsa a Milano | trovato nell’appartamento del vicino di casa

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 20 ottobre 2023) IldiDi, lacirca due settimane fa, è statodeldi50enne in via Pietro Da Cortona 14. I carabinieri della compagnia di Porta Monforte e militari della sezione investigazioni scientifiche sono entrati questo pomeriggio nell’abitazione dell’uomo per un sopralluogo, durante il quale sono state trovate tracce di...