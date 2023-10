Il caschetto spensierato della principessa Kako del Giappone

Leggi su amica

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Foto Ipa) Soprannominata da tempo la “Kate Middleton del”, laseha in comune con la futura regina inglese molto più di quanto si crede. La quasi 29enne, infatti, ha assunto un ruolo sempre più importante all’internofamiglia reale con un aplomb molto british, specialmente dopo l’allontanamentosorella maggiore Mako a seguito del matrimonio con il borghese Kei Komuro. Una “fuga” a New York che, per certi aspetti, ricorda la rinuncia ai titoli di Meghan e Harry. Proprio come Kate Middleton, poi, lasembra essere un’amante dello sport. Una conferma che giunge dagli scatticerimonia di chiusura del Festival Nazionale dello Sport, che ritraggono la nipote ...