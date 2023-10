“Ici c’est Paris” | storia del motto del PSG

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il Milan è atteso, mercoledì 25, al Parco dei Principi ospite delSaint-Germain. La squadra francese si avvale di un famosissimo, denominato “ici” che letteralmente significa “questa è Parigi”. Questa frase, all’apparenza semplice, è molto più di uno slogan e poggia le proprie radici nel passato, riportandoci al vecchio cuore pulsante del tifo parigino. Quello che dovrebbe essere un coro esclusivamente legato al tifo, all’amore per la propria squadra e in senso più largo per la propria città, è in realtà motivo di frattura e divisione tra una certa parte della tifoseria e la proprietà qatariota. La narrazione parte da molto lontano in realtà, e si articola in diversi snodi che hanno composto l’attuale situazione di frattura. Tutto nacque a cavallo degli anni ‘70, esattamente nel 1972, quando ...