I Rolling Stones sui Måneskin | “Stupisce che la rockband più grande al mondo sia italiana”

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Ottant’anni, una storia leggendaria e un nuovo album in arrivo, il 20 ottobre, a 18 anni dall’ultimo A Bigger Bang. Inon si fermano e sono pronti a scrivere un nuovo capitolo del loro mito, anche senza Charlie Watts scomparso ad agosto del 2021. “La mossa giusta è stata quella di non essere pigri. Charlie avrebbe voluto che andassimo avanti” ha rivelato il frontman della band Mick Jagger in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Un nuovo album che ne anticiperebbe addirittura un altro: “Abbiamo registrato tanto materiale. Spero che l’anno prossimo lo pubblicheremo e torneremo on ...