I Rolling Stones incoronano i Maneskin | «La più grande rock band al mondo | stupisce che sia un gruppo italiano»

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 ottobre 2023) «Oggi miche la piùnelsia italiana». A parlare è Mick Jagger, frontman dei. E il riferimento è ai, laromana che negli ultimi anni ha macinato numeri da record e riscosso un enorme successo internazionale. In un’intervista rilasciata ad Andrea Laffranchi sul Corriere della Sera, Jagger aggiunge: «È strano, no? L’Italia ha una tradizione musicale fantastica, ma non è certo conosciuta per le. Abbiamo fatto uno show con loro, hanno avuto una risposta meravigliosa dal pubblico e sono andati benissimo. Sono ladei ventenni di oggi e tutti ci aspetteremmo che in quel posto ci sia uninglese ...