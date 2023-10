I migliori album dei Club Dogo | Mi Fist | Dogocrazia e tanti altri

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Che anni 2000 sarebbero stati senza i? In una manciata di anni Jake La Furia, Guè Pequeno e John Doe hanno letteralmente divorato la scena rap italiana diventando in poco tempo i punti di riferimento di tutti gli artisti che sono arrivati dopo. Ecco una scelta tra idel trio. Mi(2003) È il primoin studio dei, pubblicato in piena autoproduzione. Il titolo e la copertina si ispirano al film Tokyo, ma il contesto è quello della Milano underground. L’è considerato uno dei dischi più impordella storia dell’hip hop italiano, in quanto apre la strada a tutto quello che verrà dopo, dal rap multiculturale alla trap. ...