Hockey ghiaccio | ko per Asiago e Bolzano nel venerdì di ICE League 2023

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Giornata negativa pered, squadre italiane impegnate nel Campionato ICE-2024 disu. I due team italiani infatti sono usciti dal campo entrambi con una sconfitta, perdendo rispettivamente contro il Black Wings Linz e il Salzburg rimanendo ancorati nella parte bassa della classifica.nello specifico ha dovuto cedere il passo alla capolista Salzburg per 4-2 in una partita decisa soltanto all’ultimo atto. A passare in vantaggio per primi sono stati gli austriaci, trovando la rete dell’1-0 dopo soli quindici secondi con Bourke.però al 9:45 ripristina gli equilibri con Gennaro, abile a sfruttare una situazione di power play. Lo stesso Gennaro 1l 13:22 del secondo turno metterà il musetto davanti salvo ...

... in tutto, compreso "l'ultimo arrivato", lo sci alpinismo), ma concretamente cosa potrebbe ottenere C'è chi ipotizza l'sue lo sci alpinismo e chi, invece, come un quotidiano on line ...

Hockey ghiaccio: l'Asiago lascia i punti a Salisburgo 7 Comuni Online

Hockey ghiaccio: K.O per Asiago e Bolzano nel venerdì di ICE League 2023 OA Sport

E' vigilia del 5° turno nel campionato nazionale IHL che domenica 22 vedrà l'Hockey Como aprire in casa un mini ciclo di tre partite in otto giorni. Un trittico che si aprirà domani a Casate quando la ...Serata di Alps Hockey League di grande importanza con tutte le squadre sul ghiaccio. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono andate le cose. Cade Renon in casa di Eisbaren con il punteggio di 4-3. Gl ...