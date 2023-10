Hellas Verona-Napoli | i convocati di Rudi Garcia | tre gli assenti

... in collaborazione con il Panathlon Club Rimini (consegnato dal vicepresidente, Marco Lombardi) a Franco Nanni , per il suo impegno nell'aiutare gli ex calciatori dell'in difficoltà ...

Verona-Napoli, Garcia: "Sono sereno e tranquillo. Poco rispetto nei miei confronti" Sky Sport

Domani Hellas Verona-Napoli, i convocati di Baroni: fuori Hien, Cabal e Braaf TUTTO mercato WEB

Verona - Le statistiche, i numeri e le curiosità fornite da Opta Sports relative a Hellas Verona-Napoli, 9a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma domani, sabato 21 ottobre, allo stadio 'Ben ...L’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni ha convocato 26 giocatori per la gara contro il Napoli, match valido per la 9a giornata della Serie A, in programma domani alle ore 15 allo stadio ...