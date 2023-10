Hamas tira il freno | liberati due ostaggi Il messaggio agli Usa e a Biden

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Una buona notizia dalla guerra in Medio Oriente.ha annunciato di aver rilasciato due, due cittadine americane, madre e figlia, per motivi umanitari. Il rilascio - scrive Hàaretz - è avvenuto con la mediazione del Qatar. In una dichiarazione,ha fatto sapere che le due sono state liberate «per dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni di Joee della sua amministrazione fascista sono false e infondate».inoltre ha chiesto l'apertura permanente del valico di Rafah, che resta chiuso mentre proseguono i negoziati sulle condizioni di ingresso degli aiuti. E poi ha accusato l'Occidente: «Limitare i colloqui solo al passaggio di 20 camion a Gaza è un tentativo sionista e americano di gettare fango negli occhi». Nella nota si chiede l'apertura ...