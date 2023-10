Hamas rilascia due ostaggi americani Meloni al Cairo per la Conferenza di pace e poi a Tel Aviv

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il fronte è caldo, caldissimo, con Israele che respinge le offerte di tregua e fa sapere di prepararsi a entrare con i soldati nella striscia di Gaza, ma intanto– dopo una giornata di offerte rifiutate – in serata ha annunciato di averto due, due cittadine americane, madre e figlia, per motivi umanitari. Il rilascio – scrive ‘Ha’aretz’ – è avvenuto con la mediazione del Qatar. In una dichiarazione,afferma che le due sono state liberate “per dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni di Biden e della sua amministrazione fascista sono false e infondate”.libera glisenza ottenere nulla da Israele Madre e figlia verranno trasferite alla Croce Rossa Internazionale che le porterà in Egitto e quindi in Israele. Il trasferimento ...