Hamas | Liberati due ostaggi americani!

(Di venerdì 20 ottobre 2023)ha fatto sapere di aver liberato due, "per ragioni umanitarie", con la mediazione del Qatar. Si tratta di due donne statunitensi, madre e figlia. In un comunicato il gruppo afferma che le due sono state rilasciate "per dimostrare al popolo americano e al mondo che le...

Sono per la Palestina , non per. E spero che tutti gli ostaggi siano. ' Sul premier israeliano, invece, aveva dichiarato: ' Io sono contro l'attuale governo di Israele e le politiche ...

Israele, decisa l'operazione di terra. Hamas offre rilascio alcuni ... Adnkronos

Pioggia di missili su Gaza. Israele non si ferma, Erdogan preme su ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sono state rilasciati due ostaggi di Hamas. Si tratta di una madre e di una figlia, rilasciati "per motivi umanitari per dimostrare al popolo americano e al mondo che le accuse di Biden e della sua ...Il presidente statunitense Joe Biden e quello egiziano Abdel Fattah al Sisi hanno annunciato che gli aiuti umanitari per gli abitanti della Striscia di Gaza possono cominciare a transitare attraverso ...