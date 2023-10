Hamas come Putin | cosa ha detto Joe Biden su Israele e Ucraina

(Di venerdì 20 ottobre 2023) "Siamo di fronte a un punto di svolta nella storia, uno di quei momenti in cui le decisioni che prendiamo oggi determineranno il futuro per i decenni a venire". Lo hain un messaggio agli americani il presidente degli Stati Uniti Joe( https://www.whitehouse...

...del conflitto in Medio Oriente tra Israele e. La cerimonia annuale, che celebra la musica e gli artisti di tutto il mondo, sarà riprogrammata nel mese di novembre del 2024 .riportato da ...

Guerra Israele e Hamas, come sono schierati gli altri Paesi Money.it

Hamas come Isis, contro la civiltà Corriere della Sera

Uniamoci come comunità per sostenerci a vicenda di fronte a questa tragedia che sta colpendo sia umani che animali». AEA Bethelem è costituita da 10 volontari e un guardiano che vive all’interno del ...Ma i corresponsabili di questa disinformazione sono proprio quelli che hanno fatto di tutto nelle prime fasi per dipingere come disumano e irrazionale il nemico. Nel frattempo la guerra ...