‘Hackney Diamonds’ | l’immanenza dei Rolling Stones

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Non può che essere un giorno speciale quello della data di uscita di un album dei. E, nel caso di Hackney Diamonds (arrivato il 20 ottobre) siamo poi di fronte a un evento epocale: era infatti dal 2005 che la band capitanata da Mick Jagger non rilasciava un album di inediti. 18 lunghissimi anni che rendono questo progetto ancora più sui generis: cosa può raccontarci oggi la band rock per eccellenza, un gruppo ormai storico che ha visto scorrersi davanti rivoluzioni musicali e sociali? Sicuramente può insegnarci che esiste un’immanenza musicale probabilmente prerogativa di pochissimi, un rock che sfugge ai dettami del tempo e della discografia. Lo dimostra già la prima traccia – Angry – primo singolo estratto dall’album, scritto da Mick Jagger, Keith Richards e prodotto da Andrew Watt. Se il titolo potrebbe far presagire quasi ...