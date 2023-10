Hacker le svuotano il conto corrente | la banca deve risarcire la cliente

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Sospiro di sollievo per una vittima di un cyberattacco, che ha visto sparire dal proprioinoltre 60mila euro. Una donna di Palermo si è vista svuotare ilonline da un gruppo diche è riuscito a violare l'app dell'istitutorio ed effettuare bonifici su conti spagnoli...

Tra le altre cose, non le aveva bloccato il conto quando gliavevano superato il tetto di operazioni per 60mila . Insomma, un vero e proprio caso spinoso. Naturalmente, c'è spazio per entrambe ...

Palermo, hacker le svuotano il conto violando la app: la banca deve risarcire la cliente TGCOM

Palermo, hacker le svuotano il conto: la banca la risarcirà ZON

Un conto che si svuota all'improvviso. Il digitale, purtroppo, sembra non offrire le corrette garanzie di protezione anche ai clienti di vecchia data. Il ...I suoi legali hanno fatto leva sul fatto che la banca non avesse attuato le misure di sicurezza necessarie, per evitare che il conto fosse svuotato completamente ... Dopo aver ottenuto la sim, gli ...