(Di venerdì 20 ottobre 2023)annunciate, quelle pronte a scendere in pista a, per le prime prove libere del GP degli USA . È in casae in casache si concentrano le attenzioni maggiori. Dopo ...

Novità tecniche annunciate, quelle pronte a scendere in pista a Austin, per le prime prove libere del GP degli USA . È in casae in casache si concentrano le attenzioni maggiori. Dopo aver rivelato con un rendering le nuove pance dall'andamento a rampa verso il basso , in quello che è l'addio alla soluzione ...

Haas e Mercedes, ventata di novità tecniche a Austin Autosprint.it

GP Stati Uniti - Immagini dal circuito: aggiornamenti importanti per Haas, Mercedes e Aston Martin Formula1 Web Magazine

Profondo pacchetto di aggiornamenti per la monoposto "gemellata" alla Ferrari, che si converte al tema delle pance con lo scivolo. Mercedes modifica fondo e entrate dei canali Venturi ...Trentesima pole per Max Verstappen. La qualifica del GP di Losail di domenica, e disputata in notturna, ha visto prevalere ancora una volta l'olandese della Red Bull (1'23"778 il ...