Guterres a Rafah per sbloccare aiuti verso Gaza

Milano, 20 ott. (askanews) - È arrivato al valico di Rafah in Egitto il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres che si è recato giovedì al Cairo con l'obiettivo di aprire il confine ...Arrivato per coordinare la consegna di un primo lotto di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Ma l'apertura del valico previsto per oggi, è ancora in forse ...