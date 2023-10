Guitar Hero | il grande ritorno del re dei rhythm game grazie all’utilizzo di Neuralink

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Bobby Kotick, l’amministratore delegato di Activision Blizzard, ha recentemente accennato aldel franchise di, gioco musicale che ha fatto la storia del genere ma che è stato lasciato da tempo nel dimenticatoio. Come riportato da Windows Central, Kotick ha recentemente tenuto una riunione aziendale con tutti gli addetti ai lavori in merito all’acquisizione della sua azienda da parte di Microsoft e ad altri argomenti relativi al futuro di Activision Blizzard. Sebbene la riunione abbia affrontato una serie di argomenti affascinanti, uno dei più interessanti è stato quello in cui Kotick ha discusso il potenzialedi alcuni franchise di Activision Blizzard. È interessante notare che durante la discussione Kotick non solo ha fatto riferimento al franchise di...

Data di fondazione : 2000 Data di acquisizione : 2023 Franchise di riferimento : Crash Bandicoot , Skylanders ,Blizzard Albany Dietro il nome di Blizzard Albany si cela uno studio di ...

Ricordate Guitar Hero Activision pensa al ritorno... con la IA Spaziogames.it

Guitar Hero: il CEO di Activision suggerisce il ritorno della serie ... Multiplayer.it

Le scene più iconiche di All Might in MHA mostrano la sua potenza, la sua stupidità e il suo legame emotivo con Deku.L'autore Kohei Horikoshi ha sfoderato tutto il suo talento per creare questi panel eccezionali in My Hero Academia.