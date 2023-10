Guerra Israele-Hamas | ultime notizie Nave Usa abbatte missili diretti verso Israele Nuovi raid contro posizioni Hezbollah

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’ordine di entrare a Gaza arriverà presto: così il ministro della difesa israeliano. UnadaUsa ha abbattuto 3lanciati dallo Yemen ea nord, forseblitz sulla Striscia. Sirene d’allarme sia nel sud sia nel nord di, per lanci di razzi provenienti da Gaza e dal Libano; ucciso un giornalista. Gli Usa, gli americani lascino il Libano. Per la tv israeliana, i commando dihanno agito sotto effetto del Captagon, ’la cocaina dei poveri’. InNetanyahu-Sunak, ’come voi, combattiamo i nazisti’. E ai soldati: ’combattete come leoni’. Il valico di Rafah, l’unico per Gaza nonllato da ...