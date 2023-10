Guerra Israele-Hamas | il 74% delle fake news sul conflitto sono state pubblicate da account “verificati” | il report di NewsGuard

(Di venerdì 20 ottobre 2023), il 74%sulladaIl 74%più popolarisullatradiffuse su X (ex Twitter) da”, ovvero da utenti con la spunta blu: è quanto scoperto daGuard, il sistema che analizza la credibilità e la trasparenza dei siti d’informazione, che la settimana scorsa ha lanciato il Centro di monitoraggio della misinformazione, una pagina che documenta le principali narrazioni false emerse sullae include ...

Non posso prendere parte per lo Stato d'. Sono contro Netanyahu e Hamas perché mettono a ... "La scintilla che scatenerà la terzamondiale". Santoro e il sospetto su Netanyahu

Guerra Israele-Hamas, ultime notizie. Nave Usa abbatte missili diretti verso Israele. Nuovi raid ... Il Sole 24 ORE

Israele e Palestina, da dove nasce il conflitto WIRED Italia

Hezbollah attacca il nord di Israele, ha lanciato ieri decine di missile e colpito la città di Qiriat Shmone, ancora in modo sporadico, mentre a sud Hamas seguita a sparare i suoi razzi e l'esercito ...Le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta live, si rischia una guerra mondiale: Israele pronto a invadere via terra la striscia di Gaza, Usa abbattono missili dallo Yemen.