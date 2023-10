Guerra in Medio Oriente | l’esercito di Israele | «Colpiti cento obiettivi di Hamas» Il valico di Rafah resta chiuso

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Più di 100 glididadurante la notte a Gaza. Tra questi anche un esponente del comando navale di, Amjad Majed Muhammad Abu ‘Odeh, ritenuto dacorresponsabile dell’attacco dello scorso 7 ottobre e del massacro dei civili israeliani.ha detto di aver colpito inoltre un tunnel, depositi di armi e alcune centri operati di comando. Neutralizzata anche un squadra di lanciatori di razzi diche aveva tentato di colpire un aereo.israeliano ha effettuato una serie di attacchi contro le infrastrutture di Hezbollah, compresi i posti di osservazione. In risposta al lancio di missili anticarro da parte di Hezbollah attraverso il confine per tutto il giorno. Su Telegram le ...

Europa che è un sospetto jihadista pronto a partire per i campi di battaglia dell'Isis in... Questa è unae dobbiamo difenderci. Ad ogni costo. E lasciarli liberi e indisturbati non è la ...

La premier Giorgia Meloni ha annunciato, infatti, la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione in Europa «per l’aggravarsi della situazione in Medio Oriente, l’aumento dei flussi ...Le Forze della Difesa israeliane hanno colpito oltre cento obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza e hanno ucciso un miliziano che faceva parte delle forze navali del gruppo e che lo scorso 7 ...