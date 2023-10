Guardiola incorona De Zerbi | 'Allenerà il Manchester City'

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La stima di Pepnei confronti di Roberto Denon è certo un mistero, come dimostrano anche le dichiarazioni rese oggi...

De Zerbi - Gli attestati di stima fanno sempre piacere ma se a formularli è quello che viene considerato il migliore nella tua categoria professionale allora hanno davvero un ...

Guardiola incorona De Zerbi: per i tabloid lo vuole come erede al City Virgilio Sport

Manchester City, senti Guardiola: “Il prossimo allenatore dei Citizens sarà De Zerbi” Mediagol.it

Guardiola incorona De Zerbi, attualmente al Brighton, come suo erede per la panchina del Manchester City. Sabato l'incontro tra i due in Premier League."Sarà il prossimo allenatore del City": così Pep Guardiola incorona l'italiano Roberto De Zerbi, che sta sorprendendo con il suo Brighton.