Guardiola e la rivelazione su De Zerbi | «Sarà il prossimo allenatore del City»

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nel weekend in Premier League cila sfida trae Brighton, ovverocontro Dee l’spagnolo ha fatto unaimportante Nel weekend in Premier League cila sfida trae Brighton, ovverocontro Dee l’spagnolo ha fatto unaimportante. Al termine della gara giocata a maggio e terminata 1 a 1, lo spagnolo ha parlato con alcuni giocatori del Brighton e avrebbe detto loro: «Deildel Manchester». Lo riporta il Telegraph.

Manchester City,incorona De Zerbi: ladello spagnoloE' il Telegraph a svelare un curioso retroscena: nell'ultima sfida tra i due tecnici, dello scorso 24 maggio, in un clima di ...

Guardiola la rivelazione choc ai giocatori: «De Zerbi sarà il prossimo tecnico del Manchester City» Juventus News 24

Howe, il Newcastle e Tonali: "Abbiamo parlato, gli daremo amore e sostegno" Tuttosport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Sarà la sfida, valevole per la nona giornata di Premier League, che metterà di fronte, Pep Guardiola e Roberto De Zerbi. Lo spettacolo, di certo, non mancherà, ma sarà un match che ha sapore di futuro ...