Guardiola ai giocatori del Brighton | «De Zerbi sarà il prossimo allenatore del City» Telegraph

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Che Pepe Roberto Desi stimino non è un segreto, neanche che l’ex trequartista del Napoli attualedelsi sia ispirato proprio al catalano all’inizio della sua carriera da. Lo scorso 23 maggio, alla vigilia di– Manchester, l’dei citizens spese parole al miele per il collega: «Roberto è uno degli allenatori più influenti degli ultimi vent’anni, sono certo di aver ragione» L’ edizione odierna delperò ci racconta un retroscena accaduto nel finale proprio di quella partita: C’era un’atmosfera gioiosa all’Amex Stadium a fine maggio. I tifosi del Manchester, freschi di vittoria del terzo titolo consecutivo di Premier League pochi giorni ...

... in un clima di festa per il titolo vinto dal City e per la storica conquista di un posto in Europa da parte del Brighton,si sarebbe fermato a parlare con alcunidi De Zerbi, ...

Nell'occasione, chiacchierando nel tunnel al termine della sfida, Pep Guardiola ha fatto una rivelazione importante a un gruppetto di calciatori del Brighton: "De Zerbi sarà il prossimo allenatore del ...