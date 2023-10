Greta Thunberg accusata di antisemitismo | ripubblica il post sulla Palestina per colpa di un peluche | «Sono contro tutte le discriminazioni»

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nonbastate le scuse aper placare le polemiche dopo la cancellazione e ricondivisione di unin solidarietà della. Critiche ricevute per i contenuti del messaggio, per l’assenza di prese di posizione analoghe dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre scorso, e per la presenza di unnella prima foto caricata sui social. «Settimana 270. Oggi scioperiamo in solidarietà con lae Gaza. Il mondo deve parlare apertamente e chiedere un cessate il fuoco immediato, giustizia e libertà per i palestinesi e tutti i civili colpiti», scrive la 20enne attivista svedese. Insieme a lei altre tre ragazze, ognuna tiene in mano un cartello in sostegno dellae per la giustizia climatica. In uno di essi c’è scritto: ...