Greta sta con Gaza | “Oggi sciopero in solidarietà con i palestinesi”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) –Thunberg dedica loper il clima di questo venerdì alla “con i”. “Il mondo ha bisogno di far sentire la sua voce e di sollecitare un cessate il fuoco immediato, giustizia e libertà per ie per tutti i civili coinvolti”, ha scritto in un tweet la giovane attivista svedese per il clima. Nella foto allegata al tweet,, mostra un cartello son la scritta ‘Sostegno a’, e accanto a lei altre tre attiviste con cartelli e una bandiera della Palestina. Tra loro, a quanto di evince da uno dei messaggi, anche una giovane ebrea. La scritta sul cartello della ragazza accanto arecita infatti: “Questa ebrea è schierata per la Palestina”. L'articolo ...