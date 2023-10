Greta Rossetti è fidanzata? Mirko insinua il dubbio al GF | ora parla lei FOTO

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L’ingresso nella casa del Grande Fratello diBrunetti ha generato molta curiosità nel pubblico da casa, che non vede l’ora di assistere a qualche siparietto tra lui e la sua ex. Durante la messa in onda di ieri del GF, Alfonso Signorini ha chiesto al ragazzo dire della sua storia e di svelare se ha mai avuto ilcheavesse un altro. La questione è subito diventata di grande interesse anche sui social, sta di fatto che in molti hanno scritto in privato allaper chiederle di commentare. Ebbene, finalmente la risposta è arrivata.Brunettidial GF: lei ha un altro? Da quandoBrunetti è entrato nella casa del Grande Fratello, ...