Greta Rossetti | diretta su Instagram durante il Grande Fratello | cosa ha dichiarato su Mirko

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 20 ottobre 2023)la puntata delha fatto unaper dire la sua suBrunetti ha varcato la porta rossa del reality di Canale 5, Il, lunedì scorso. Ma prima di fare il suo ingresso ha chiarito di aver avuto una lite con la fidanzata, conosciuta a Temptation Island e per la quale ha lasciato Perla, e che al momento si sono presi una pausa di riflessione. La lite tra i due sarebbe scoppiata a causa dell’ex Perla per via di un messaggio che i due ex si sarebbero mandati e cheha cancellato e per via anche di un incontro tra i due ex alla Milano Fashion Week. Anche se ...