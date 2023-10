(Di venerdì 20 ottobre 2023) "Settimana 270. Oggi scioperiamo incon la. Il mondo deve parlare apertamente e chiedere un cessate il fuoco immediato, giustizia e libertà per i palestinesi e tutti i ...

Lo scrive l'attivistaThunberg su X. . 20 ottobre 2023

Greta in piazza, 'solidarietà con la Palestina e Gaza' Agenzia ANSA

Greta in piazza, 'solidarietà con la Palestina e Gaza' Espansione TV

"Settimana 270. Oggi scioperiamo in solidarietà con la Palestina e Gaza. Il mondo deve parlare apertamente e chiedere un cessate il fuoco immediato, giustizia e libertà per i palestinesi e tutti i civ ...La giovane attivista era stata accusata formalmente ieri di resistenza alla polizia in seguito al suo arresto nella capitale durante una protesta contro l'Energy Intelligence Forum ...