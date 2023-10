Grazie a CONTA SU DI TE di Fineco AM | imparare l’educazione finanziaria è… un gioco da ragazzi

Leggi su iodonna

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Non è mai troppo presto perconcetti e nozioni che serviranno per tutta la vita. E così, tra una declinazione di latino e un teorema di Pitagora, idelle superiori hanno oggi la possibilità di apprendere anche temi non strettamente scolastici, ma che torneranno loro utili – nella pratica – nel corso della loro esistenza. ConAM, l’educazionesi impara sui banchi di scuola guarda le fotoSU DI TE – Educazionea scuola è un percorso didattico ...