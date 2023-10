Grande Fratello | Greta Rossetti si sfoga con i fan | “Ecco il messaggio che voglio far arrivare a Mirko Brunetti”

(Di venerdì 20 ottobre 2023)ha voluto rispondere alle dichiarazioni che ieri, durante la dodicesima puntata diha fatto. Dopo aver parlato della lettera di Heidi Baci, e aver affrontato altri argomenti, si è infatti parlato della situazione sentimentale di. L’imprenditore ha recentemente dichiarato di essere ancora innamorato dima di aver avuto delle piccole incomprensioni dovute ad alcune bugie dette a fin di bene. Anche ieri, durante la messa in onda ha confermato il suo pensiero, aggiungendo inoltre di avere il dubbio che nella vita della ragazza ci sia o meno una terza persona. Ed è stata proprioche, durante una live su Instagram, ha chiarito: Non è che l’ho lasciato ...

E pure, al momento, la più popolare, tanto che giovedì sera, in apertura della puntata delAlfonso Signorini e Cesara Buonamici, di blu vestita, hanno scherzato sulla tonalità dell'...

Grande Fratello, le pagelle: Signorini punge Giambruno (voto 7), Schwazer serpe a sorpresa (voto 3) Corriere della Sera

Puntata finalmente ricca di discussioni e colpi di scena al Grande Fratello 2023. La dodicesima prima serata si apre con la questione che ha fatto discutere da lunedì ad oggi, ma con un verso ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e come sempre le polemiche non hanno tardato a palesarsi.