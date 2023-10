Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi shock spiazza tutti | Sono innamorato di Samira

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Lante confessione di: il bidello calabrese ha ammesso con Anita di non essere riuscito a essere del tutto sincero nei confronti di

L'uscita di scena di Samira Lui ha destabilizzato non poco Giuseppe Garibaldi che ha fatto una confessione spiazzante ad Anita Olivieri., Giuseppe Garibaldi: "Non potevo dire che ero innamorato di Samira" Il bidello calabrese ha infatti ammesso di essersi innamorato di Samira ma non di aver avuto il coraggio di ...

Da Striscia al Grande Fratello, l'ironia di Signorini e Buonamici su Giambruno: «Sai che ti dona quel blu estoril» - Il ... Open

Grande Fratello, dodicesima puntata: commenti a caldo Isa e Chia

A inaugurare questa poetica sessione di versi in rima è il gruppo composto da Vittorio, Valentina e J ill con la loro: “Breviario di una pianta d'appartamento” che racconta le vicende e le avventure ...La puntata del Grande Fratello di ieri ha lasciato strascichi e tensioni all’interno del gruppo. Beatrice Luzzi, che si trova nuovamente al televoto, ha ricevuto una nomination di fuoco da parte di ...