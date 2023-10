Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi choc | “Sono innamorato di Samira”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ieri sera è andata in onda la dodicesima puntata del, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A tenere particolarmente banco nelle ultime settimane, il flirt tra Beatrice Luzzi e. A mandare definitivamente in tilt la coppia invece, lo struggimento del bidello calabrese dopo l’eliminazione di ieri sera diLui. Allora, negli ultimi minuti,ha finalmente confessato l’innamoramento nei confronti dell’eliminata, ammettendo di essersi tirato indietro per paura di non essere ricambiato: Non potevo dirle che erodi lei. Se lei diceva di mantenere le distanze… e se poi invece usciva? Io lo sapevo che lei non poteva ricambiare. Io lo sapevo. Avevo paura che dicendole le cose, per ...