Grande Fratello | ecco gli ascolti della dodicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ieri sera è andata in onda ladel, il game-show più amato di Canale 5. Inè successo di tutto: Samira Lui ha dovuto abbandonare la Casa, tutti gli inquilini, come sempre, contro Beatrice Luzzi e Alex Schwazer ha insinuato l’interesse proprio dell’attrice di Vivere nei suoi confronti. Grazie a Davide Maggio, siamo in grado di fornirvi tutti i dati deglidiretta di ieri sera, e delle altre reti: Nella serata di ieri, giovedì 19 ottobre 2023, su Rai1 Blanca 2 ha conquistato 3.970.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale5ha incollato davanti al video 2.530.000 spettatori con uno share del 18.7% Blanca, ancora una volta, rimane imbattuta. Mentre per il ...