“Grande Fratello” | Alfonso Signorini fa ironia su Andrea Giambruno in diretta Tv

Leggi su tvzap

(Di venerdì 20 ottobre 2023) News Tv. Durante la puntata di ieri, giovedì 19 ottobre 2023, delha demolitoinTv. Il conduttore con l’aiuto di Cesara Buonamici ha dato il via ad un paio di teatrini che sembrano proprio una frecciatina al giornalista al centro dello scandalo. Proprio ieri infatti, era uscita la notizia choc degli audio che hanno come protagonista. In questi audio, il giornalista porta avanti una conversazione spinta con delle collaboratrici. (Continua dopo le foto) Leggi anche:rompe il silenzio dopo lo scandalo che lo ha visto protagonista Leggi anche: “GF 2023”, la verità su Heidi Baci: spunta uno strano dettaglio nella sua lettera Gli ...