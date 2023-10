Grande Fratello | Alex Schwazer in diretta afferma che Beatrice Luzzi abbia un interesse sentimentale per lui | lo sfogo dell’attrice nella notte

Leggi su isaechia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Durante la puntata andata in onda ieri sera, su Canale 5, del, è successo di tutto. Anche l’impensabile:ha insinuato checiprovato con lui. La facciadi Vivere è stata indescrivibile in quel momento. Andata su tutte le furie, ha provato a smentire con le unghie e con i denti il campione olimpico, che in sede di nomination, QUI, per il video, ha sganciato la bomba: Forse la storia con Giuseppe ti è stata utile per creare ulteriori dinamiche e litigi. Tu hai detto che qui dentro ti piace un uomo che è già sposato, ma che non lo vuoi mettere in difficoltà. Sì sono io assolutamente. Tu me l’hai detto. Eravamo a letto ancora prima della storia con Giuseppe. Me l’hai detto tre settimane fa. ...