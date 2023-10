Grande Fartello | scoppia la polemica | l’uscita di Samira era pilotata?

Leggi su chenews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Èta ladopo l’ultima puntata delFratello che ha vistodinella casa. Per molti l’eliminazione è stata: ecco perché. La dodicesima puntate del reality show ha il televoto decidere di far rimanere nella casa di Cinecittà Rosy, Valentina e Gracia e far uscire la modella. Peccato che questa decisione sta facendo scatenare i social perché qualcosa non torna. Polemiche suldial GF (Instagram @luiofficial) – chenews.itEra tutto deciso cheLui avrebbe dovuto lasciareFratello nella puntata del 19 ottobre? È questa una domanda che si stanno ponendo in molti sui social dopo che in queste ultime ore è apparsa sul web ...