Gp Usa | Verstappen il più veloce nelle libere | 2 o Leclerc

Dietro al sette volte campione del mondo si è piazzato l'altro pilota della Red Bull, Sergio Perez, staccato di tre decimi da, mentre al quinto posto c'è il danese Kevin Magnussen, con la ...

Austin, libere a Verstappen. Leclerc 2°, Sainz 8° Sky Sport

Formula 1. GP degli Stati Uniti, risultati FP1: miglior tempo di Verstappen, seguono Leclerc ed Hamilton - Formula 1 Automoto.it

Prima giornata in pista ad Austin per il GP degli Usa: oggi le libere e le qualifiche perché si corre col formato Sprint. Qui il racconto della giornata in tempo… Leggi ...Max Verstappen è stato il più veloce nell'unica sessione di prove libere del Gp degli Stati Uniti, ad Austin. Con il tempo di 1:35.912, l'olandese della Red Bull ha preceduto di 156 millesimi la ...