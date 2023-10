GP Australia | pre-qualifiche MotoGP | doppietta KTM | primo Binder

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Una bella soddisfazione, certamente, per il box di KTM. Il GPha mandato in pista le pre-diregalando agli austriaci unasensazionale: Bradha staccato il tempo migliore su giro mettendosi alle spalle il compagno di team Jack Miller. Podio virtuale chiuso dall’Aprilia di Maverick Vinales che ha preceduto i connazionali Jorge Martin (Pramac Racing) e Aleix Espargarò sull’altra moto di Noale. Male Francesco Bagnaia che dovrà partire, come in Indonesia, dal Q1: è undicesimo. GP, pre-: l’ordine d’arrivo con Bagnaia costretto al Q1 (Credit foto – pagina Facebook KTM) 1B. Red Bull KTM Factory 1:27.943 2 Miller J. Red Bull KTM ...